Пенсионеры массово теряются в лесах

Летом в Подмосковье заблудились полторы с лишним тысячи человек

Большая часть тех, кто потерялся, – люди в возрасте от 50 лет. Об этом сообщили в пресс-службе областного комитете лесного хозяйства.

"На телефон Единой службы спасения "112" поступило 1059 обращений с сообщением "Заблудился в лесу", – рассказал председатель регионального комлесхоза. Из них 17 человек пока не обнаружены, а пятеро "уже никогда не вернутся домой".

Большее число потерявшихся – в лесничествах "Русский лес", Клинское, Наро-Фоминское, Сергиево-Посадское. И их количество растет – только за четыре дня сентября в лесу заблудились десять человек, отмечает "Подмосковье сегодня".

Как отметил Советников, чтобы не оказаться в подобном положении, нужно соблюдать несколько простых правил. Уходя в лес, предупредить родственников или знакомых, взять с собой заряженный мобильный телефон, воду и необходимые лекарства, а также запоминать путь.