В Иркутской области взорвался газ

Пострадали три человека

В пятиэтажке города Ангарск Иркутской области произошел взрыв ботового газа. Об этом сообщили в МЧС в среду, 4 сентября.

"В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Три человека получили ожоги легкой степени, от госпитализации отказались", – приводит РИА "Новости" данные ведомства.

Спасатели отметили, что в результате происшествия в квартире выбило стекла, однако несущие конструкции не нарушены.