В Иркутской области взорвался газ

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В пятиэтажке города Ангарск Иркутской области произошел взрыв ботового газа. Об этом сообщили в МЧС в среду, 4 сентября.
"В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Три человека получили ожоги легкой степени, от госпитализации отказались", – приводит РИА "Новости" данные ведомства.
Спасатели отметили, что в результате происшествия в квартире выбило стекла, однако несущие конструкции не нарушены.
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