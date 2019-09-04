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В Иркутской области взорвался газ

Пострадали три человека

В пятиэтажке города Ангарск Иркутской области произошел взрыв ботового газа. Об этом сообщили в МЧС в среду, 4 сентября.

"В квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Три человека получили ожоги легкой степени, от госпитализации отказались", – приводит РИА "Новости" данные ведомства.

Спасатели отметили, что в результате происшествия в квартире выбило стекла, однако  несущие конструкции не нарушены.

Николай ВИКТОРОВ
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