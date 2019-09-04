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В Подмосковье сгорел торговый комплекс

У вокзала в Сергиевом Посаде загорелся павильон

Огонь вспыхнул на втором этаже торгового комплекса. Там находился магазин бытовой техники и ремонта, сообщили очевидцы.

"Горит сильно. Густой дым валит из крыши и продолжает распространяться по всей площади", – рассказал один из них, цитирует "Подмосковье сегодня".

Его слова подтверждает видео, которое попало в Сеть. 

Работники магазина и покупатели сами вышли из здания. Пожарные уже тушат огонь.

Полина ДОРОЖКИНА
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