Нибиру
- Нибиру растопит льды Арктики и уничтожит Землю
- Инопланетянин напугал жителей Казани
- В России нашли раздетого инопланетянина с Нибиру
341 новости
Огонь вспыхнул на втором этаже торгового комплекса. Там находился магазин бытовой техники и ремонта, сообщили очевидцы.
"Горит сильно. Густой дым валит из крыши и продолжает распространяться по всей площади", – рассказал один из них, цитирует "Подмосковье сегодня".
Его слова подтверждает видео, которое попало в Сеть.
Работники магазина и покупатели сами вышли из здания. Пожарные уже тушат огонь.
Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии
Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной