Под Пензой произошло смертельное ДТП

Пятилетняя девочка погибла в день своего рождения

В Кузнецком районе Пензенской области 9 сентября в аварии умерли 3 человека, в том числе, пятилетний ребенок.

По информации "Пятого канала", 33-летний владелец Lada Granta столкнулся с грузовиком Mercedes. Водитель легкового автомобиля, его 26-летняя супруга и их дочь умерли на месте. В ДТП пострадал и 33-летний водитель грузовика, у него сломана нога. Все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.