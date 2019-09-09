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Под Пензой произошло смертельное ДТП

Пятилетняя девочка погибла в день своего рождения

В Кузнецком районе Пензенской области 9 сентября в аварии умерли 3 человека, в том числе, пятилетний ребенок. 

По информации "Пятого канала", 33-летний владелец Lada Granta столкнулся с грузовиком Mercedes. Водитель легкового автомобиля, его 26-летняя супруга и их дочь умерли на месте. В ДТП пострадал и 33-летний водитель грузовика, у него сломана нога. Все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

Валентина МАЙОРОВА
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