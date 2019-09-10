Люди задыхаются: в Геленджике не могут потушить крупный пожар

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Пожар в Геленджике начался на утром во вторник, 10 сентября, на улице Херсонской с возгорания торговых палаток. Огонь быстро распространился на 300 квадратных метров, передает РИА "Новости".
Уже в 9.25 мск на место прибыли пожарно-спасательные службы, однако подавить огонь не удается (на момент написания статьи).
Ситуацию усугубляет близкое расположение жилых домов. По данным телеграм-канала Mash, как минимум один человек уже госпитализирован из-за отравления угарным газом. Как видно на кадрах, представленных Пятым каналом, над городом распространяется черный густой дым.
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