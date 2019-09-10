В Подмосковье задержали банду грабителей

Все обстоятельства совершенных преступлений выясняются

Пятеро подозреваемых в совершении разбойного нападения и серии квартирных краж задержаны в Щелково сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД РФ вместе с коллегами из Московской области.

Как сообщается на сайте регионального Управления МВД, злоумышленники проникли в квартиру одного из домов на ул. Маяковского в г. Щелково. Угрожая отверткой, они избили хозяина, связали его и украли ценные вещи.

Задержанные оказались уроженцами одной из стран Закавказья. В местах их проживания обнаружены и изъяты банковские карты, ювелирные украшения, сотовые телефоны, маски и перчатки.

Кроме того, удалось установить обстоятельства еще двух квартирных краж, совершенных, вероятно, теми же злоумышленниками, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Подозреваемые заключены под стражу, против них возбуждены уголовные дела.