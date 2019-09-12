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Неаппетитный сюрприз: житель Подмосковья купил хлеб с мочалкой

Попытка подкрепиться оказалась неудачной

Житель города Чехов купил в сетевом магазине в деревне Крюково батон белого хлеба, однако пообедать ему не удалось.

Когда он отрезал кусочек, выяснилось, что в мякише запеклась фиолетовая губка для мытья посуды, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Разочарованный мужчина отвез хлеб обратно в магазин. Сотрудники магазина удивились и сказали, что у них это первый такой случай. Товар забрали, а деньги покупателю вернули.

Пострадавший обратился с жалобой к компании-производителю. Изготовитель злосчастного батона начал служебную проверку ЧП. 

Валентина МАЙОРОВА
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