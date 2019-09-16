Подозреваемые в преступлении были пьяны

В поселке Володарского Ленинского округа ссора между мужчиной и девушкой перешла в резню.

Как сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Подмосковью, ЧП произошло 14 сентября. Девушка ударила ножом в грудь мужчину. Преступление было совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений. Подозреваемая задержана, против нее возбуждено уголовное дело, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

В тот же день в поселке Большие Вяземы Одинцовского округа был ранен в пьяной ссоре в грудь 20-летний юноша. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался местный житель.