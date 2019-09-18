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В Москве расстреляли полицейского в метро

ЧП произошло на станции "Рязанский проспект"

Столичный полицейский был застрелен во время операции по задержанию коллеги – сотрудника отдела по охране метрополитена

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен",–

рассказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала Mash, открывшего огонь сотрудника ППС подозревали во взятке в 2 тыс. рублей.

В настоящее время стрелявший задержан, сообщает ТАСС. 

Валентина МАЙОРОВА
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