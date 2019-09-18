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Столичный полицейский был застрелен во время операции по задержанию коллеги – сотрудника отдела по охране метрополитена
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен",–
рассказал собеседник агентства.
По данным телеграм-канала Mash, открывшего огонь сотрудника ППС подозревали во взятке в 2 тыс. рублей.
В настоящее время стрелявший задержан, сообщает ТАСС.
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