ЧП произошло на станции "Рязанский проспект"

Столичный полицейский был застрелен во время операции по задержанию коллеги – сотрудника отдела по охране метрополитена

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"В ходе операции произошла перестрелка, один оперативник убит, второй ранен",–

рассказал собеседник агентства.

По данным телеграм-канала Mash, открывшего огонь сотрудника ППС подозревали во взятке в 2 тыс. рублей.

В настоящее время стрелявший задержан, сообщает ТАСС.