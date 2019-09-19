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На западе Франции разбился истребитель F-16

Самолет летел из Бельгии на французскую военно-морскую базу

Бельгийский истребитель F-16 потерпел крушение в Бретани, оба пилота катапультировались: один благополучно приземлился, парашют второго запутался в проводах линии электропередач.

После того, как подача электроэнергии была отключена, летчика освободили – операция по спасению заняла 2 часа, сообщает АР.

Жители ближайшего района были эвакуированы, на поле, где упал самолет, начался пожар. При падении F-16 разрушил фасад и крышу одного из домов в городке Плювиньер. 

Валентина МАЙОРОВА
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