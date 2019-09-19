Крупный ТЦ загорелся в Грозном

Нибиру
- Остались сутки: гигантский астероид разрушит Землю
- Кракен с Нибиру высадился на Байкале
- Земля, прощай: Нибиру уничтожит человечество
351 новости
В Грозном в крупном торговом центре "Гранд Парк" загорелся магазин, находящийся на первом этаже. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС по Чечне.
"На место пожара направлены силы и средства по повышенному рангу вызова", – цитирует представителя ведомства РИА "Новости".
Отмечается, что в тушении задействованы 12 единиц техники и 50 человек.
В результате происшествия никто не пострадал.
Эксперты альянса оказались слабы в географии
На телах туристов обнаружены смертельные травмы, нанесенные крупным существом