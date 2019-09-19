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Крупный ТЦ загорелся в Грозном

Огнем объято почти все здание

В Грозном в крупном торговом центре "Гранд Парк" загорелся магазин, находящийся на первом этаже. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС по Чечне.

"На место пожара направлены силы и средства по повышенному рангу вызова", – цитирует представителя ведомства РИА "Новости".

Отмечается, что в тушении задействованы 12 единиц техники и 50 человек.

В результате происшествия никто не пострадал.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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