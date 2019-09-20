Дерзкое ограбление произошло в центре столицы

В пятницу, 20 сентября, 2 злоумышленника вытащили у мужчины из кармана брюк 1 млн рублей.

В пресс-службе московского главка полиции ТАСС сообщили, что ограбление произошло на парковке на улице Краснопрудная. Воры сбежали, правоохранители возбудили уголовное дело.