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У москвича украли миллион рублей прямо из кармана

Прямо из кармана: у москвича стянули миллион рублей
Фото: www.globallookpress.com
Дерзкое ограбление произошло в центре столицы

В пятницу, 20 сентября, 2 злоумышленника вытащили у мужчины из кармана брюк 1 млн рублей.

В пресс-службе московского главка полиции ТАСС сообщили, что ограбление произошло на парковке на улице Краснопрудная. Воры сбежали, правоохранители возбудили уголовное дело.

Валентина МАЙОРОВА
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