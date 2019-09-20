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В Брянске вооруженные грабители расстреляли сотрудников спецсвязи

Погибли два человека

На отдел специальной связи в городе Брянске в ночь на 20 сентября напали вооруженные злоумышленники.

Два дежурных сотрудника спецсвязи скончались от огнестрельных ранений.

"Целью нападения явились доставляемые Спецвязью наличные денежные средства", - 

сообщается на сайте регионального Управления Следственного комитета России.

Затем преступники попытались поджечь служебное помещение, чтобы замести следы ограбления. По информации РЕН ТВ, было похищено от 7,5 до 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство", "Разбой" и "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", отмечает RT.

На месте ЧП работает следственно-оперативная группа, идет расследование уголовного дела, напоминает телеканал "360".

Валентина МАЙОРОВА
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