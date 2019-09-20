Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Подмосковье автомобиль протаранил пробку

В ДТП поучаствовали сразу три машины

В Подмосковье в поселке Дубки водитель Mersedes протаранил два автомобиля. Момент аварии попал на видеорегистратор.

Автомобилист попытался проехать между рядами машин, но это ему не удалось. При этом в Сети предположили, что шофер просто засмотрелся на экран телефона и не видел куда едет, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

"Необходимо управлять транспортным средством с такой скоростью, которая позволит ему контролировать ситуацию в общем автомобильном потоке. Это правило соблюдено не было, что и привело к ДТП", – сказал автоюрист Тимур Маршани.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Где будет теплее всего: синоптики дали прогноз погоды на зиму

Метеорологи предсказали, в каких регионах будет теплее, чем обычно

Дело близится к концу: Кремль использует новый козырь в деле о гибели МН17

Ультиматум Нидерландам от немецкого детектива привел к неожиданным выводам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей