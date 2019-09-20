В Подмосковье автомобиль протаранил пробку

В ДТП поучаствовали сразу три машины

В Подмосковье в поселке Дубки водитель Mersedes протаранил два автомобиля. Момент аварии попал на видеорегистратор.

Автомобилист попытался проехать между рядами машин, но это ему не удалось. При этом в Сети предположили, что шофер просто засмотрелся на экран телефона и не видел куда едет, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

"Необходимо управлять транспортным средством с такой скоростью, которая позволит ему контролировать ситуацию в общем автомобильном потоке. Это правило соблюдено не было, что и привело к ДТП", – сказал автоюрист Тимур Маршани.