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В Санкт-Петербурге прошли массовые эвакуации

Из учебных заведений срочно вывели детей

Несколько школ были эвакуированы в Северной столице из-за сообщений о минировании. 

Как сообщает FlashNord, на улицу вывели несколько тысяч учеников и преподавателей из разных районов города. Прибывшие специалисты не нашли в образовательных учреждениях никаких взрывоопасных предметов. 


Валентина МАЙОРОВА
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