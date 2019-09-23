В Санкт-Петербурге прошли массовые эвакуации

Нибиру
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Несколько школ были эвакуированы в Северной столице из-за сообщений о минировании.
Как сообщает FlashNord, на улицу вывели несколько тысяч учеников и преподавателей из разных районов города. Прибывшие специалисты не нашли в образовательных учреждениях никаких взрывоопасных предметов.
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