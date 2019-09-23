В Санкт-Петербурге прошли массовые эвакуации

Из учебных заведений срочно вывели детей

Несколько школ были эвакуированы в Северной столице из-за сообщений о минировании.

Как сообщает FlashNord, на улицу вывели несколько тысяч учеников и преподавателей из разных районов города. Прибывшие специалисты не нашли в образовательных учреждениях никаких взрывоопасных предметов.



