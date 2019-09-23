ЧП случилось с самолетом

Грузовик с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в Шереметьеве. Об этом Агентству городских новостей "Москва"

"Да, подтверждаем этот факт", -

рассказали Агентству городских новостей "Москва в пресс-службе авиакомпании.

Информированный источник ранее заявил агентству, что во время ЧП лайнер находился на стоянке, пассажиров в нем не было. Других подробностей инцидента пока не приводится.

