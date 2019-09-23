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Грузовик с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в Шереметьеве. Об этом Агентству городских новостей "Москва"
"Да, подтверждаем этот факт", -
рассказали Агентству городских новостей "Москва в пресс-службе авиакомпании.
Информированный источник ранее заявил агентству, что во время ЧП лайнер находился на стоянке, пассажиров в нем не было. Других подробностей инцидента пока не приводится.
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