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В аэропорту "Шереметьево" произошла серьезная авария

В аэропорту
Фото: www.globallookpress.com
ЧП случилось с самолетом

Грузовик с контейнерными телегами врезался в двигатель самолета А320 авиакомпании Air Astana в Шереметьеве. Об этом Агентству городских новостей "Москва"

"Да, подтверждаем этот факт", -

рассказали Агентству городских новостей "Москва в пресс-службе авиакомпании.

Информированный источник ранее заявил агентству, что во время ЧП лайнер находился на стоянке, пассажиров в нем не было. Других подробностей инцидента пока не приводится.

Валентина МАЙОРОВА
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