Бывший мэр Новокуйбышевска скончался на операционном столе

Правоохранительные органы начали расследование

Бывший глава города Новокуйбышевск в Самарской области Владимир Фомин скончался во вторник, 24 сентября.

Его привезли в больницу с огнестрельным ранением в грудь. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли – он умер на операционном столе.

По данным телеграм-канала Mash, последние три месяца мужчина лечился в Германии: у него были проблемы с сердцем и ему провели 4 шунтирования. На дорогостоящие операции Фомин потратил несколько миллионов рублей.

Накануне, 23 сентября, Фомин подал в отставку, в момент происшествия находился дома.

По информации СМИ, экс-мэр мог совершить суицид. Правоохранительные органы разбираются в этом деле.