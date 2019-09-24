Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Бывший мэр Новокуйбышевска скончался на операционном столе

Правоохранительные органы начали расследование

Бывший глава города Новокуйбышевск в Самарской области Владимир Фомин скончался во вторник, 24 сентября.

Его привезли в больницу с огнестрельным ранением в грудь. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли – он умер на операционном столе.

По данным телеграм-канала Mash, последние три месяца мужчина лечился в Германии: у него были проблемы с сердцем и ему провели 4 шунтирования. На дорогостоящие операции Фомин потратил несколько миллионов рублей.

Накануне, 23 сентября, Фомин подал в отставку, в момент происшествия находился дома.

По информации СМИ, экс-мэр мог совершить суицид. Правоохранительные органы разбираются в этом деле.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

России предложили откупиться от скандала вокруг дела Скрипалей

Отравленный "Новичком" в Эймсбери британец требует баснословную сумму

Их там не было: Эстонию возмутили советские архивы времен Второй мировой войны

Таллин настаивает на 50-летней "оккупации" Советским Союзом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей