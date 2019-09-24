На севере Москвы загорелся ресторан

Нибиру
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На Алтуфьевском шоссе загорелась крыша ресторана. Очевидцы сняли видео.
На кадрах ролика, опубликованного РЕН ТВ, видно, как поднимается вверх черный дым. Причины случившегося пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.
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