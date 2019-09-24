На севере Москвы загорелся ресторан

ЧП сняли на видео

На Алтуфьевском шоссе загорелась крыша ресторана. Очевидцы сняли видео.

На кадрах ролика, опубликованного РЕН ТВ, видно, как поднимается вверх черный дым. Причины случившегося пока неизвестны, о пострадавших не сообщается.