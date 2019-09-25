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Пассажирский "Боинг" загорелся во время посадки: подробности

Пассажирский
Фото: www.globallookpress.com
Пассажиры были эвакуированы

При посадке в аэропорту Барнаула у лайнера Boeing, прилетевшего из вьетнамского города Камрань, загорелась стойка шасси.

Как сообщает телеграм-канал РИА "Новости", самолет благополучно сел.

"На борту находился 361 пассажир и 10 членов экипажа. Пассажиров эвакуировали по надувным трапам, пострадавших нет", –

рассказал ТАСС источник в экстренных службах. 

Медицинская помощь никому не понадобилась. По предварительной информации, Boeing принадлежит авиакомпании "Азур".

Валентина МАЙОРОВА
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