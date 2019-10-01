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Пятнадцатилетняя воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей скончалась от ожогов после того, как санитарка перепутала в ванной теплую воду с горячей.
Работница детдома вызвала скорую помощь, пострадавшую отвезли в больницу, сообщает телеканал "360". Однако спасти девочку не смогли: врачи считают, что причиной смерти стал ожоговый шок на фоне термического ожога второй степени, отмечает РИА ФАН.
"В отношении палатной санитарки... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", -
сообщается на сайте Сахалинского управления Следственного комитета России. Подозреваемая уволена из детского дома.
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