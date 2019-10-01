Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

На Сахалине девочка-подросток погибла в детдоме

Невнимательность медицинского работника привела к печальным последствиям

Пятнадцатилетняя воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей скончалась от ожогов после того, как санитарка перепутала в ванной теплую воду с горячей.  

Работница детдома вызвала скорую помощь, пострадавшую отвезли в больницу, сообщает телеканал "360". Однако спасти девочку не смогли: врачи считают, что причиной смерти стал ожоговый шок на фоне термического ожога второй степени, отмечает РИА ФАН.

"В отношении палатной санитарки... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", - 

сообщается на сайте Сахалинского управления Следственного комитета России. Подозреваемая уволена из детского дома.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

В Великобритании объявили режим войны с Россией

Лондон жестко ответит на внешние угрозы

"Шумиха" Тбилиси из-за Лаврова докатилась до Москвы

Российское дипведомство устало комментировать грузинские обвинения в "оккупации"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей