Невнимательность медицинского работника привела к печальным последствиям

Пятнадцатилетняя воспитанница Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей скончалась от ожогов после того, как санитарка перепутала в ванной теплую воду с горячей.

Работница детдома вызвала скорую помощь, пострадавшую отвезли в больницу, сообщает телеканал "360". Однако спасти девочку не смогли: врачи считают, что причиной смерти стал ожоговый шок на фоне термического ожога второй степени, отмечает РИА ФАН.

"В отношении палатной санитарки... возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей", -

сообщается на сайте Сахалинского управления Следственного комитета России. Подозреваемая уволена из детского дома.

