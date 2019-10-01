В Подмосковье пешехода сбил поезд

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Аэроэкспресс сбил женщину-пешехода в районе станции Марк на севере Подмосковья. По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.
Пострадавшую доставили в больницу, сообщает "Подмосковье сегодня".
Транспортная полиция просит пешеходов соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей.
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