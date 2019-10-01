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В Подмосковье пешехода сбил поезд

Пострадавшую доставили в больницу

Аэроэкспресс сбил женщину-пешехода в районе станции Марк на севере Подмосковья. По предварительным данным, она переходила железнодорожные пути в неустановленном месте.

Пострадавшую доставили в больницу, сообщает "Подмосковье сегодня".

Транспортная полиция просит пешеходов соблюдать правила безопасности при переходе железнодорожных путей.

Карина СИРАЗОВА
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