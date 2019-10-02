В Москве женщина умерла после пластики груди

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Под нож хирурга жительница столицы решилась лечь в конце августа. После операции пациентка стала чувствовать себя гораздо хуже, на скорой ее доставили в больницу. Медики не смогли помочь женщине – она умерла в начале октября, - пишет агенство городских новостей "Москва".
После произошедшего было возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства гибели 31-летней женщины, – сообщает "Подмосковье сегодня".
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