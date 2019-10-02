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В Калининграде сегодня умер 64-летний мужчина, попавший под колеса автобуса еще 26 июля. Об этом в среду сообщает
FlashNord.
Отмечается, что инцидент произошел на трассе Калининград – Нестеров, когда пожилой человек переходил дорогу по пешеходной зебре. За рулем автобуса находился 55-летний водитель. Пешехода госпитализировали с серьезными травмами. Пенсионер умер в реанимации.
По информации
пресс-службы УМВД России по Калининградской области против водителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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