Подозреваемый уже признался в содеянном

В Балашихе в заброшенном здании нашли тело пятнадцатилетней школьницы.

Полицейские уже задержали подозреваемого в убийстве девочки.

"Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельных классах", -

сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

На допросе он признал свою вину и сказал, что убийство случилось во время ссоры.

Погибшая школьница ушла из дома 1 октября около 18 часов, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Родственники обратились в полицию и к волонтерам.