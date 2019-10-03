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В Подмосковье задержали убийца девочки-подростка

Подозреваемый уже признался в содеянном

В Балашихе в заброшенном здании нашли тело пятнадцатилетней школьницы.

Полицейские уже задержали подозреваемого в убийстве девочки.

"Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельных классах", - 

сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

На допросе он признал свою вину и сказал, что убийство случилось во время ссоры.

Погибшая школьница ушла из дома 1 октября около 18 часов, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Родственники обратились в полицию и к волонтерам. 

Валентина МАЙОРОВА
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