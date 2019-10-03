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В Балашихе в заброшенном здании нашли тело пятнадцатилетней школьницы.
Полицейские уже задержали подозреваемого в убийстве девочки.
"Им оказался 15-летний подросток, обучающийся с потерпевшей в параллельных классах", -
сообщается на сайте ГСУ Следственного комитета России по Московской области.
На допросе он признал свою вину и сказал, что убийство случилось во время ссоры.
Погибшая школьница ушла из дома 1 октября около 18 часов, напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Родственники обратились в полицию и к волонтерам.
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