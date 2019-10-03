На месте ЧП работают спасательные службы

Более 500 человек вывели спасатели из липецкого ТЦ "Европа" после сообщения о том, что в здании заложена бомба.

"Около 11:00 мск было получено сообщение о том, что возможно минирование торгового центра ... Идет поиск возможного взрывоопасного предмета", –

рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах Липецка.

Двухэтажное здание занимает площадь около 1,5 тыс. кв. метров. На месте происшествия работают пожарные, медики, кинологи с собаками.

