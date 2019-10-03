Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Липецке эвакуировали торговый центр из-за угрозы взрыва

На месте ЧП работают спасательные службы

Более 500 человек вывели спасатели из липецкого ТЦ "Европа" после сообщения о том, что в здании заложена бомба.

"Около 11:00 мск было получено сообщение о том, что возможно минирование торгового центра ... Идет поиск возможного взрывоопасного предмета", –

рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах Липецка.

Двухэтажное здание занимает площадь около 1,5 тыс. кв. метров. На месте происшествия работают пожарные, медики, кинологи с собаками.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Пока лежала в больнице: у Пугачевой отняли обливающихся слезами детей

Малышей увезли органы опеки

Собчак пожаловалась на уходящее счастье

Телеведущая в одиночестве задумалась о быстром течении жизни и минувших радостях, и ее тут же стали расспрашивать о следующем муже

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей