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Более 500 человек вывели спасатели из липецкого ТЦ "Европа" после сообщения о том, что в здании заложена бомба.
"Около 11:00 мск было получено сообщение о том, что возможно минирование торгового центра ... Идет поиск возможного взрывоопасного предмета", –
рассказал ТАСС источник в правоохранительных структурах Липецка.
Двухэтажное здание занимает площадь около 1,5 тыс. кв. метров. На месте происшествия работают пожарные, медики, кинологи с собаками.
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