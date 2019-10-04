Три человека пострадали, еще семь – задержаны

В городе Славянск-на-Кубани на предприятии "Кубанские деликатесы" спор между учредителями перешел в стрельбу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

В районном отделении МВД ТАСС рассказали, что 7 человек были задержаны после ЧП, трое госпитализированы с легкими травмами.

Завод "Кубанские деликатесы" начал работу с 2003 года. Это крупнейший производитель консервированных овощей в регионе, напоминает "Пятый канал".





