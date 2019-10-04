Насильник-рецидивист нашел способ избежать наказания

Использование диктофона не спасло маньяка

В Костромской области задержали насильника. Заявление о нападении в полицию подала 18-летняя местная девушка.

По словам жертвы преступления, мужчина подкараулил ее на улице. Угрожая убийством, он заставил ее сказать под запись на диктофон, что она сама согласилась на сексуальные отношения. После этого он затащил девушку в кусты и изнасиловал.

Следователи изучили записи камер видеонаблюдения в районе, опросили свидетелей, подняли архивы и вышли на подозреваемого. Им оказался 37-летний житель Костромской области, ранее отсидевший за аналогичное преступление.

Следователи подали ходатайство в суд об аресте подозреваемого, сообщает СКР.