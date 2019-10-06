В Нижегородской области перевернулся автобус

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На трассе в Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус.
Отмечается, что в салоне находилось 30 человек. В результате происшествия 10 пассажиров обратились за медпомощью, передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".
На месте работают специальные службы. Выясняются причины ДТП.
Разрешение на прокладку труб не выдают из-за административных проволочек
Копенгаген не имеет права запрещать прокладку труб в своей экономической зоне в Балтийском море