В Нижегородской области перевернулся автобус

Пострадали 10 человек

На трассе в Нижегородской области опрокинулся пассажирский автобус.

Отмечается, что в салоне находилось 30 человек. В результате происшествия 10 пассажиров обратились за медпомощью, передает telegram-канал "Раньше всех. Ну почти.".

На месте работают специальные службы. Выясняются причины ДТП.