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В Калининграде направлено в суд уголовное дело о нападении на пожилую женщину 34-летнего жителя города.
По сообщению пресс-службы УМВД России по региону, инцидент произошел 18 июня на озере Шенфлиз. Женщина загорала около водоема, в это время в ее личных вещах стал копаться неизвестный мужчина. Пенсионерка заметила вора и попросила вернуть содержимое сумки. Мужчина отказался, несколько раз ударил пострадавшую и убежал.
Полицейские нашли 34-летнего мужчину, задержали его и возбудили против него уголовное дело по статье "Разбой", сообщает FlashNord.
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