Злоумышленнику грозит 8 лет лишения свободы

В Калининграде направлено в суд уголовное дело о нападении на пожилую женщину 34-летнего жителя города.

По сообщению пресс-службы УМВД России по региону, инцидент произошел 18 июня на озере Шенфлиз. Женщина загорала около водоема, в это время в ее личных вещах стал копаться неизвестный мужчина. Пенсионерка заметила вора и попросила вернуть содержимое сумки. Мужчина отказался, несколько раз ударил пострадавшую и убежал.

Полицейские нашли 34-летнего мужчину, задержали его и возбудили против него уголовное дело по статье "Разбой", сообщает FlashNord.



