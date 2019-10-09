На востоке Москвы произошла утечка газа

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Рейсовый автобус задел газовую магистраль в Перовском проезде.
В аварии никто не пострадал. На месте происшествия работает МЧС, поскольку из-за утечки газа возможен взрыв. Причина ЧП пока неизвестна.
По информации телеканала "360", автобус въехал в административную часть здания, в котором расположены офисы учреждений. Движение по Подъемной улице остановлено.
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