Мебель в домах ходила ходуном: интенсивность подземных толчков составила 4 балла

В Иркутске произошло землетрясение. Об этом написали в соцсетях местные жители.

"Иркутск тряхнуло. Как мы сыпанули на улицу с 4-го этажа – любо-дорого помотреть. "Сколько баллов, никто не знает, но землетрямения на Байкале бывают немаленькими", – цитирует слова одной из подписчиц телеграмм-канал "Гражданская оборона".

Эпицентр находился в районе поселка Большое Голоустное Иркутского района, сообщает Байкальский филиал геофизической службы.

Сила толчков, по предварительным данным, составила 4 балла. Есть разрушения в городе, пока неизвестно. Но сейсмическая опасность еще сохраняется.

Жители обеспокоены и гадают, будут ли повторные подземные толчки. Астроном Сергей Язев успокоил: их. " Не будет. Особенность иркутских землетрясений последнего века – отсутствие повторных толчков", – отметил он, передает "КП".