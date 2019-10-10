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В Иркутске произошло землетрясение. Об этом написали в соцсетях местные жители.
"Иркутск тряхнуло. Как мы сыпанули на улицу с 4-го этажа – любо-дорого помотреть. "Сколько баллов, никто не знает, но землетрямения на Байкале бывают немаленькими", – цитирует слова одной из подписчиц телеграмм-канал "Гражданская оборона".
Эпицентр находился в районе поселка Большое Голоустное Иркутского района, сообщает Байкальский филиал геофизической службы.
Сила толчков, по предварительным данным, составила 4 балла. Есть разрушения в городе, пока неизвестно. Но сейсмическая опасность еще сохраняется.
Жители обеспокоены и гадают, будут ли повторные подземные толчки. Астроном Сергей Язев успокоил: их. " Не будет. Особенность иркутских землетрясений последнего века – отсутствие повторных толчков", – отметил он, передает "КП".
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