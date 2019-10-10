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Жесткая посадка: в Екатеринбурге самолет сел без шасси

Жесткая посадка: в Екатеринбурге самолет сел на брюхо
Фото: pixabay.com
Аэропорт экстренно закрыли

Военно-транспортный самолет Ан-12 приземлился на аэродроме Кольцово в Екатеринбурге без шасси. Пилот смог посадить машину на взлетно-посадочную полосу "на брюхо". Пожара не было.

"Шасси отказало во время посадки, поэтому экстренную посадку не запрашивали. Возгорание не произошло. Пострадавших нет, опасного груза на борту нет. В аэропорт уже едут представители военной прокуратуры", – приводит URA.RU слова представителя аэропорта.

Фото: vk.com/webmoney_dn

В пресс-службе авиагавани добавили, что предпринимаются все меры "по возобновлению взлетно-посадочных операций и обслуживанию рейсов по расписанию".

Николай ВИКТОРОВ
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