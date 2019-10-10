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Самолет совершил экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за оружия

Пассажир пронес в самолет пистолет

Летевший из Москвы в Бургас рейс "Аэрофлота", экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону.

Источник в экстренных службах рассказал телеграм-каналу Life Shot, что один из пассажиров хотел передать бортпроводнику свой травматический пистолет. Тот сообщил пилотам, что на борту летит человек с оружием, самолет немедленно посадили. Эвакуации не проводилось. 

Лайнер вылетел из Шереметьево, неизвестно, как пассажиру удалось пронести оружие на борт. 

Валентина МАЙОРОВА
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