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Летевший из Москвы в Бургас рейс "Аэрофлота", экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону.
Источник в экстренных службах рассказал телеграм-каналу Life Shot, что один из пассажиров хотел передать бортпроводнику свой травматический пистолет. Тот сообщил пилотам, что на борту летит человек с оружием, самолет немедленно посадили. Эвакуации не проводилось.
Лайнер вылетел из Шереметьево, неизвестно, как пассажиру удалось пронести оружие на борт.
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