Пассажир пронес в самолет пистолет

Летевший из Москвы в Бургас рейс "Аэрофлота", экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону.

Источник в экстренных службах рассказал телеграм-каналу Life Shot, что один из пассажиров хотел передать бортпроводнику свой травматический пистолет. Тот сообщил пилотам, что на борту летит человек с оружием, самолет немедленно посадили. Эвакуации не проводилось.

Лайнер вылетел из Шереметьево, неизвестно, как пассажиру удалось пронести оружие на борт.