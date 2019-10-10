Правоохранители возбудили уголовное дело

При тушении пожара вечером 10 октября в Екатеринбурге спасатели нашли тело ребенка.



По информации Следственного комитета России по Свердловской области, мать троих детей оставила их со своей подругой и ее знакомой в квартире. Двух малолетних детей после возгорания вынесли на лестничную клетку, третий ребенок скончался. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает "Федерал Пресс".

