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В Екатеринбурге погиб ребенок

Правоохранители возбудили уголовное дело

При тушении пожара вечером 10 октября в Екатеринбурге спасатели нашли тело ребенка. 

По информации Следственного комитета России по Свердловской области, мать троих детей оставила их со своей подругой и ее знакомой в квартире. Двух малолетних детей после возгорания вынесли на лестничную клетку, третий ребенок скончался. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает "Федерал Пресс".

Валентина МАЙОРОВА
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