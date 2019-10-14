В ходе обыска были изъяты десятки патронов

Петербургская полиция задержала студента, который 7 раз выстрелил в мужчину из травматического оружия.

Конфликт между группой молодых людей произошел 10 октября, сообщается на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленник, расстрелявший 34-летнего пострадавшего, скрылся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность стрелявшего установили: это 24-летний студент петербургского вуза. подозреваемый задержан, у него изъяты травматический пистолет и около 50 патронов.