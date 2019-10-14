Пострадавший мужчина лишился шести миллионов рублей

На Юго-Западе Москвы на водителя иномарки напали шестеро грабителей, применив огнестрельное оружие. Бандиты на трех машинах преградили путь своей жертве, обстреляли его авто и силой вытащили мужчину из салона.

Пока неизвестно, из чего стреляли нападавшие и как сейчас чувствует себя водитель. Как сообщает ФедералПресс, преступники утащили из иномарки сумку с крупной суммой наличными.

"По предварительным данным, на Ленинском проспекте в районе дома 81 шестеро неизвестных со стрельбой из неустановленного оружия отобрали у водителя 6 млн руб", – цитирует информацию полицейских издание.

ЧП случилось в 15:07 по московскому времени, в настоящий момент ведутся поиски грабителей.

