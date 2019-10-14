Под завалами пятиэтажки обнаружено тело женщины

В приморском поселке Новонежино произошел хлопок бытового газа в пятиэтажном жилом доме. В результате ЧП обрушились межквартирные перекрытия на верхних этажах здания.

По предварительной данным, погибла одна жительница дома. Как сообщает РЕН-ТВ, женщину придавило потолочной плитой. Есть ли еще пострадавшие, пока неизвестно.

Сейчас сотрудники МЧС эвакуируют жильцов дома.

