Пострадавшего насильно вытащили из дома и устроили самосуд

В Архангельске местные жители решили самостоятельно наказать мужчину, который запугивал женщин, нападал на них и обкрадывал. Для этого "мстители" выбрали оригинальный способ – трое представителей сильного пола вечером 13 октября под угрозой физической расправы похитили 35-летнего грабителя из дома на улице Севстрой .

Когда сотрудники полиции по вызову ринулись его искать, то нашли бедолагу привязанным к столбу и избитым на улице Мира. Как сообщает FlashNord, к приезду полицейских вокруг мужчины собрались десятки архангелогородцев, жаждущих мести.

Отмечается, что данный субъект долгое время совершал грабежи и нападения на женщин. Сейчас мужчина не имеет процессуального статуса, а вот похитителям, среди которых оказался ранее судимый человек, придется отвечать перед законом.

