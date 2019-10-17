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Мужчина шестидесяти трех лет из деревни Настасьино явился с повинной в полицию и заявил, что 3 года назад стал убийцей.
Как сообщает РЕН ТВ, пенсионер рассказал, что в 2016 г. он вместе с сообщником убил мужчину в салоне автомобиля.
Подозреваемый сказал, что раскаивается и понимает свою вину, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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