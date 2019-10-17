Раскаяние настигло злоумышленника

Мужчина шестидесяти трех лет из деревни Настасьино явился с повинной в полицию и заявил, что 3 года назад стал убийцей.

Как сообщает РЕН ТВ, пенсионер рассказал, что в 2016 г. он вместе с сообщником убил мужчину в салоне автомобиля.

Подозреваемый сказал, что раскаивается и понимает свою вину, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".