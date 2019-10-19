В Турции погибла россиянка

Нибиру
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В Турции в результате несчастного случая погибла пятилетняя девочка из России.
Отмечается, что муж, жена и двое детей арендовали электрический велосипед для путешествия по каньону Гейнюк. В результате мужчина не справился с управлением и сорвался в пропасть, передает агентство DHA.
Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ничем помочь. Остальные члены семьи получили незначительные травмы.
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