В Турции погибла россиянка

Семья на велосипеде сорвалась в пропасть

В Турции в результате несчастного случая погибла пятилетняя девочка из России.

Отмечается, что муж, жена и двое детей арендовали электрический велосипед для путешествия по каньону Гейнюк. В результате мужчина не справился с управлением и сорвался в пропасть, передает агентство DHA.

Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ничем помочь. Остальные члены семьи получили незначительные травмы.