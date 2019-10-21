В Карелии произошел страшный пожар

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В Карелии начали проверку причин пожара, в котором сгорела женщина и пострадали еще 2 человека.
"В больницу с ожогами различной степени тяжести доставлены четырехлетний ребенок и его... бабушка. При тушении пожара в одной из квартир обнаружено тело погибшей женщины", -
сообщается на сайте СУ Следственного комитета России по Республике Карелия.
Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электропроводки бытовой техники, однако следствие рассматривает и другие версии, отмечает FlashNord.
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