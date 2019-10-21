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В Карелии произошел страшный пожар

Женщина и ребенок получили ожоги

В Карелии начали проверку причин пожара, в котором сгорела женщина и пострадали еще 2 человека.

"В больницу с ожогами различной степени тяжести доставлены четырехлетний ребенок и его... бабушка. При тушении пожара в одной из квартир обнаружено тело погибшей женщины", - 

сообщается на сайте СУ Следственного комитета России по Республике Карелия. 

Причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электропроводки бытовой техники, однако следствие рассматривает и другие версии, отмечает FlashNord.

Валентина МАЙОРОВА
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