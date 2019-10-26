Автобус с артистами попал с страшную аварию

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На федеральной трассе Алтайского края ранним утром микроавтобус лоб в лоб столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли 8 человек, еще 5 серьезно пострадали.
Отмечается, что в автобусе находилась фольклорная группа "Сударушки", состоящие только из женщин.
"Наш коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фольклорный фестиваль. В автобусе находились одни женщины, все в возрасте", – цитирует представителя Дома Культуры, где выступали артистки.
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