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Автобус с артистами попал с страшную аварию

В ДТП погибли 8 человек

На федеральной трассе Алтайского края ранним утром микроавтобус лоб в лоб столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли 8 человек, еще 5 серьезно пострадали.

Отмечается, что в автобусе находилась фольклорная группа "Сударушки", состоящие только из женщин.

"Наш коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фольклорный фестиваль. В автобусе находились одни женщины, все в возрасте", – цитирует представителя Дома Культуры, где выступали артистки.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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