Близлежащую территорию заволокло ядовитым дымом

Крупный пожар произошел в четверг, 7 ноября, в подмосковных Люберцах. Огонь вспыхнул в строящемся жилом комплексе "Гоголь парк".

По словам очевидцев, пожарные прибыли быстро, однако "черное ядовитое облако" быстро заволокло нижние этажи многоэтажки, передает "Подмосковье сегодня".

Позже выяснилось, что загорелись стройматериалы:

"Горел утеплитель в новостройке на площади 300 кв. м. На данный момент пожар ликвидирован", – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.