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В парфюмерном магазине города Красногорск у россиянки украли паспорт и кошелек. Потерпевшая считает, что кражу могла совершить женщина с ребенком.
На записях камер видеонаблюдения можно рассмотреть, что возле жертвы ходит какая-то женщина, затем встает рядом и прикрывает пакетом руку. На заднем плане девочка, которая пришла с ней в магазин, берет косметику с прилавка и засовывает в карман.
В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области интернет-изданию "Подмосковье сегодня" сообщили, что по заявление пострадавшей начата проверка.
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