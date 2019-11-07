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В Подмосковье женщина с ребенком ограбила магазин

Личность подозреваемой устанавливают следователи

В парфюмерном магазине города Красногорск у россиянки украли паспорт и кошелек. Потерпевшая считает, что кражу могла совершить женщина с ребенком.

На записях камер видеонаблюдения можно рассмотреть, что возле жертвы ходит какая-то женщина, затем встает рядом и прикрывает пакетом руку. На заднем плане девочка, которая пришла с ней в магазин, берет косметику с прилавка и засовывает в карман.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области интернет-изданию "Подмосковье сегодня" сообщили, что по заявление пострадавшей начата проверка. 

Валентина МАЙОРОВА

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