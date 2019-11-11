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В Стамбуле убили британского шпиона

Фото: www.globallookpress.com
Фото: www.globallookpress.com
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В Стамбуле убили бывшего офицера британской разведки Джеймса Густава Эдварда Ле Мезурье. Об этом сообщило египетское агентство MENA. По данным египетского СМИ, убитый поддерживал организацию "Белые каски", хотя и не входил в число ее создателей.

В свою очередь, британская газета Independent утверждает, что Ле Мезурье основал Гражданскую оборону Сирии ( Syria Civil Defence)  и "Белые каски" в 2013 году.

Издание приводит слова представителя российского МИДа Марии Захаровой, которая говорила, что Ле Мезурье – бывший агент Ми-6, работавший на Балканах и Ближнем Востоке.

Точная причина смерти агента уточняется, но по данным источника Independent, мужчина упал с балкона своей квартиры в Стамбуле. 

В свою очередь, турецкое издание Sözcü сообщает со ссылкой на источники в полиции, что Ле Мезурье, возможно, даже покончил с собой, так как некоторое время принимал антидепрессанты.

Александр ИЛЬИН

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