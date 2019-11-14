Бросился на детей с ножом: на Ставрополье поймали неадекватного мужчину

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Явно неадекватный мужчина попытался атаковать игравших мальчиков. Это случилось в Нефтекумске на детской площадке. Он нецензурно выражался.
Опасный момент вовремя привлек внимание учительницы, которая проходила мимо.
"Женщина преградила путь мужчине, а детям скомандовала бежать. Мужчина, угрожая ей убийством, попытался ударить её ножом, но она смогла убежать", – сообщает Следком РФ.
ЧП произошло 9 ноября. Мужчину задержали. Следователи намерены просить суд заключить злоумышленника под стражу. Против него уже завели уголовное дело.
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