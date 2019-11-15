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В Москве задержали подозреваемого в избиении беременной женщины

Злоумышленник напал на девушку без причины

Сотрудники полиции ОМВД РФ столичного района Свиблово задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев беременной женщине.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по г. Москва, в правоохранительные органы поступило сообщение о драке в трамвае. Выяснилось, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения без всяких причин стал бить беременную, та потеряла сознание и упала.

Женщину госпитализировали в больницу, подозреваемый – 41-летний житель Московской области – отпущен под подписку о невыезде.

Валентина МАЙОРОВА

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