Злоумышленник напал на девушку без причины

Сотрудники полиции ОМВД РФ столичного района Свиблово задержали мужчину, подозреваемого в нанесении побоев беременной женщине.

Как сообщается на сайте ГУ МВД России по г. Москва, в правоохранительные органы поступило сообщение о драке в трамвае. Выяснилось, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения без всяких причин стал бить беременную, та потеряла сознание и упала.

Женщину госпитализировали в больницу, подозреваемый – 41-летний житель Московской области – отпущен под подписку о невыезде.