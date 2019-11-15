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Владельцев карт обманывают по-новому

Телефонный мошенник представился сотрудником банка

Злоумышленники придумали новый способ мошенничества с пластиковыми картами. 

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, неизвестный мошенник позвонил 46-летней жительнице столицы и представился работником службы безопасности банка. Мужчине заявил, что у клиентки с банковской карты списываются деньги, для для блокировки процесса ей надо оформить онлайн-кредит на сумму 90 тыс. рублей. Деньги нужно, перевести на дебетовую карту, а затем – на 3 банковских счета через банкомат. Доверчивая москвичка потеряла 90 тыс. рублей.

Валентина МАЙОРОВА

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