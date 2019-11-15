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Врачи заразили ВИЧ пять пациентов в Ставропольском крае

Больным ставили капельницы с катетерами, использованными несколько раз

Двое взрослых и трое детей стали жертвами страшной болезни в краевом центре Буденновска из-за врачебной халатности.

Тревогу забил один из пациентов, чей диагноз установили только через год после заражения. Оказалось, что больным ставили капельницы с катетерами, которые были использованы не один раз. Вирус нашли еще у 4 человек, сообщает Telegram-канал Mash.

Удалось обнаружить и переносчика, о болезни которого персонал больницы ничего не знал. В произошедшем обвинили старшую медсестру, однако она все отрицает.

Суд назначил пострадавшим компенсации, врачи пообещали бесплатно обеспечивать больных терапией, которую необходимо поддерживать в течение всей жизни.

Карина СИРАЗОВА

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