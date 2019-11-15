Нибиру
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Двое взрослых и трое детей стали жертвами страшной болезни в краевом центре Буденновска из-за врачебной халатности.
Тревогу забил один из пациентов, чей диагноз установили только через год после заражения. Оказалось, что больным ставили капельницы с катетерами, которые были использованы не один раз. Вирус нашли еще у 4 человек, сообщает Telegram-канал Mash.
Удалось обнаружить и переносчика, о болезни которого персонал больницы ничего не знал. В произошедшем обвинили старшую медсестру, однако она все отрицает.
Суд назначил пострадавшим компенсации, врачи пообещали бесплатно обеспечивать больных терапией, которую необходимо поддерживать в течение всей жизни.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем