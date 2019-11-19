Обстоятельства ЧП выясняются

На проспекте Ленина в подмосковном Егорьевске столкнулись 2 легковых автомобиля, в ДТП пострадало 3 пешехода, в том числе, двухлетний ребенок.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области рассказали интернет-изданию "Подмосковье сегодня", что автомобиль Ford нарушил ПДД и проехав на красный свет, столкнулся с автомобилем Lada. После этого Lada вылетела с дороги на пешеходный участок, по которому шли люди. В результате пострадали 3 пешехода, в том числе мама и ребенок 2017 года рождения.

Малыш с матерью был госпитализирован в ближайшую больницу. Второй пострадавший находится на амбулаторном лечении. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.